Papiss Cisse, kendine zam yaptı

Beşiktaş'ın forvet adaylarından olan Papiss Cisse, maaş talebini 1.5 milyon euro istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Papiss Cisse, kendine zam yaptı
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29 Ağustos 2020 10:46
Beşiktaş'ın alternatif santrfor adayı olarak listede tuttuğu Papiss Cisse beklenmeyen bir hamle yaptı.

Daha önce siyah-beyazlılar ile 1 milyon Euro'ya anlaşan 35 yaşındaki Senegalli, Katar'dan Al Duhail, İngiltere'den ise Swensea'nin kendisini istemesi üzerine rakamı yükseltti.  1+1 yıllık sözleşmeyi kabul eden ve imza parası da istemeyen tecrübeli futbolcu, son görüşmede 1.5 milyon Euro maaş talebinde bulundu. 

Bunun üzerine yönetim, Cisse transferini şimdilik rafa kaldırıldı.


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