Beşiktaş'ın alternatif santrfor adayı olarak listede tuttuğu Papiss Cisse beklenmeyen bir hamle yaptı.



Daha önce siyah-beyazlılar ile 1 milyon Euro'ya anlaşan 35 yaşındaki Senegalli, Katar'dan Al Duhail, İngiltere'den ise Swensea'nin kendisini istemesi üzerine rakamı yükseltti. 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul eden ve imza parası da istemeyen tecrübeli futbolcu, son görüşmede 1.5 milyon Euro maaş talebinde bulundu.



Bunun üzerine yönetim, Cisse transferini şimdilik rafa kaldırıldı.





