Papiss Cisse: "Gollerin devamı gelecek"

Erol Bulut'un güvenini boşa çıkarmayan, Cisse gollere devam edeceğinin sözünü verdi

Haber; Akşam
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Papiss Cisse: 'Gollerin devamı gelecek'
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11 Aralık 2020 09:19
Papiss Cisse, Beşiktaş derbisinin ardından Denizli maçında da ağları sarsmayı başarmıştı.

Samatta'nın sakatlığında Erol Bulut'un güvenini boşa çıkarmayan Senegalli oyuncu, gollerin devamının geleceğini söyledi.

Cisse, "İyi bir form yakaladım. Arkadaşlarım bana güzel pozisyonlar hazırlıyor. Atacağım gollerle takımımın kazanmasını sağlamayı sürdüreceğim. Evimizde son iki maçı kaybettik. Yeni Malatya'yla birlikte buna bir son vereceğiz" dedi.

Fenerbahçe formasıyla ligde bu sezon 8 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı



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