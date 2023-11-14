Papiss Cisse: 'Futbol oynamak istiyorum'

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Amiens'ten temmuz ayında ayrılan ve şu anda boşta olan Papiss Cisse, futbola devam etmek istediğini söyledi.
38 yaşındaki Cisse, yaptığı açıkladama, "Dürüst olmak gerekirse nerede ve ne zaman bilmiyorum ama futbola devam etmek istiyorum. Vücudum ve kalbimle antrenman yapıyorum, futbol oynamak istiyorum" dedi.
Senegalli futbolcu, Türkiye; Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.
38 yaşındaki Cisse, yaptığı açıkladama, "Dürüst olmak gerekirse nerede ve ne zaman bilmiyorum ama futbola devam etmek istiyorum. Vücudum ve kalbimle antrenman yapıyorum, futbol oynamak istiyorum" dedi.
Senegalli futbolcu, Türkiye; Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.
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