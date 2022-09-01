Papiss Cisse Fransa'ya imza attı

Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Papiss Cisse Fransa'ya imza attı
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01 Eylül 2022 16:21
Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Papiss Cisse'nin yeni durağı Fransa oldu.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



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