Papiss Cisse Fransa'ya imza attı

Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Papiss Cisse'nin yeni durağı Fransa oldu.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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