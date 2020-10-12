Papiss Cisse: 'Fenerbahçe'ye şampiyonluğa geldim'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Papiss Cisse, sarı-lacivertli takımdaki hedefi hakkında açıklama yaptı.

Hazırlık maçında ilk golünü atan Papiss Cisse, idman açığını kapatmak için hem ekstra çalışıyor hem de takım izinliyken de Samandıra'ya geliyor.



Papiss Cisse, "Formamın değerini biliyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.



