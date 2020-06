2 yıldır Türkiye'de ancak yıllardır Süper Lig'de gollerini atıyor gibi. Geldi, hemen adapte oldu, herkes tarafından kalitesi kabul edildi. Türkiye'de futbolseverler onu daha çok Newcastle United'da attığı harika gollerle hatırlıyordu ancak burada her türlü gol atabildiğini herkese kanıtladı. Çalışkan, sempatik, yardımsever... Bu özelliklerinin yanında artık son yıllarına yaklaşan bir futbolcu. Alanyaspor'un gol krallığı yarışındaki Senegalli golcüsü Papiss Cisse ile konuştuk. Transferi, Erol Bulut'u, 35 yaşında bir futbolcunun nasıl 25 yaşında oynayabildiğini ve Müslüman bir ülkede oynamanın kendisi için önemini anlattı.Futbola başlarken, kimin sana yardım ettiği, sana kimin şans vereceği önemli. Bunu bulmak zor ama ben şanslıydım. Amcam bana futbolculuğa başlama yolunda yardımcı oldu ve sonra da kariyerimdeki teknik direktörler de bana çok destek oldu.Çok çalıştım ve yapabileceğime inandım. Bu benim işim. Çok mücadele ettim, her şeyiyle inandım. Sadece işimi yapmam gerekiyordu, aklımda hep 'Papiss, herkesten fazla çalışmalısın' vardı çünkü herkesin çalıştığını görüyordum. Şanslıyım ama futbol dünyasında adımın yer alabilmesi için çok, çok çalıştım.Şu anda geleceğimi bilmiyorum. Sadece bu sezonu Alanyaspor ile bitirmek, konratımı sonlandırmak istiyorum. Sözleşmem bittiğinde ne olacağına bakacağım ama sözleşmem bitene kadar savaşacağım.Müslüman bir ülkede olmak benim için harika. Daha fazlasını isteyemezdim. Her sabah kalktığımda ezan sesini duyuyorum, bu benim için çok önemli, bu benim inancım. Müslüman bir ülkede olduğum için mutluyum, burada oynadığım için çok iyi hissediyorum. Günde beş defa ezan sesini duymak beni gerçekten sakinleştiriyor ve mutlu bir insan yapıyor.Umarım Alanyaspor şampiyon olabilir çünkü daha bir şey bitmiş değil. Aklımızın bir köşesinde bu olacak, bunun için uğraşacağız, ne olacağını bilemeyiz. Alanyaspor'un şampiyon olmasını isterim. Ligde, kupada, bir yerde... Fark etmez. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama buradan ayrılmadan önce Alanyaspor'un kupa kazanmasını istiyorum.Erol Bulut için açık olacağım, kusursuz bir teknik direktör. İyi teknik adam, iyi bir karakter. Benimle her konuştuğunda, bana güven veriyor. Planı var ve planına inanıyor. Oyuncularına inanıyor. Sezon boyunca yaptıklarını çalışarak yaptı. Daha yapacak çok şeyi var, buna eminim, gerçekten yapabilecek yeteneği var, bu kesin.Erol Bulut'u, Freiburg'da birlikte çalıştığım Robin Dutt'a benzetiyorum, Almanya'da teknik direktörümdü. Ona çok yakın. O da her zaman pozitifti, yaptığı işlere inanıyordu. Her durumda bir çıkış yolu bulup ilerleyebiliyordu, Erol Bulut da anlayış olarak ona benziyor.Yabancı oyuncuya sınır getirilmesi bence bir avantaj değil, iyi bir şey değil. Neden böyle bir şey yapılıyor, plan ne bilmiyorum. Çin'de böyle bir şey gördüm, Çin'deki genç oyuncular için oynama şansı oluyordu ama Türkiye'de aynısı olur mu, bilemiyorum. Ben açıkçası böyle bir şey istemem. Fransa, İngiltere, Almanya... Herkesin özgür olmasını ve şans bulduğu yerde oynayabilmesini isterim. Eğer iyi futbolcuysanız ve kazandığınız parayı hak edecek kadar çalışıyorsanız ister yabancı ister yerli olun her yerde oynarsınız. Bunun kimlikle bir alakası yok.Türkiye'de daha önce başka görüşmem oldu, Bursaspor ile transfer için görüştüm. Alanyaspor ile görüşmemdeki motivasyonu, Alanya'nın bana olan yaklaşımını onlarda görememiştim. O yüzden Alanyaspor'da olduğum için mutluyum.Süper Lig'de en beğendiğim forvet benim. En beğendiğim defans oyuncularını da saymam gerekirse, Alanyaspor'da takım arkadaşlarım çok iyi. Welinton, Tzavellas, Baiano, Juanfran, N'Sakala, Caulker... Tüm defans oyuncularımız çok iyi. Süper Lig'de karşılaştığım tüm defans oyuncuları çok zorlu. 90 dakika boyunca bir forvet ile mücadele etmek zordur ama bu ligdeki tüm defans oyuncuları iyi.Çok çalışıyorum ve gerçekten iyi bir profesyonel olduğumu düşünüyorum. 35 yaşındayım ama kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum, çünkü çok çalışıyorum, bir sporcunun yaşaması gerektiği gibi yaşıyorum, besleniyorum. İdmana erken geliyorum ve en son çıkmaya özen gösteriyorum; bir günümün 5-6 saati tesislerde geçiyor ve diri kalabilmek için ekstra çalışıyorum, buna mecburum.