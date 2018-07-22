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Papiss Cisse, Bursaspor'a doğru!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Papiss Cisse ile ilgilendiklerini belirtti.

Kaynak: Sporx.com
Papiss Cisse, Bursaspor'a doğru!
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22 Temmuz 2018 21:52
Bursaspor Başkanı Ali Ay, BeIn Sports Haber kanalına bağlanırken transfer hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ali Ay, "Papiss Cisse ile ilgileniyoruz. Delarge'yi Karabağ'a verdik. Yasin Öztekin'in menajeriyle görüştük, imza atılmadan oldu diye bakmamak lazım." sözlerini kullandı.

YASİN ÖZTEKİN AÇIKLAMASI

Öte yandan Göztepe teknik direktörü Bayram Bektaş, Galatasaray ile yollarını ayıran Yasin Öztekin konusunda açıklamalarda bulunurken "Yasin Öztekin ile görüşmüştük ancak olmadı. Şartlar uyuşmadığı için anlaşamadık. Transfer çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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