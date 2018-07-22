Başkanı Ali Ay, BeIn Sports Haber kanalına bağlanırken transfer hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Ali Ay, "ile ilgileniyoruz. Delarge'yi Karabağ'a verdik. Yasin Öztekin'in menajeriyle görüştük, imza atılmadan oldu diye bakmamak lazım." sözlerini kullandı.Öte yandan Göztepe teknik direktörü Bayram Bektaş, Galatasaray ile yollarını ayıran Yasin Öztekin konusunda açıklamalarda bulunurken "Yasin Öztekin ile görüşmüştük ancak olmadı. Şartlar uyuşmadığı için anlaşamadık. Transfer çalışmalarımız sürüyor." dedi.