Papiss Cisse bu kez suskun kaldı!

Fenerbahçe'nin santrforu Papiss Cisse, Yeni Malatyaspor maçında istenen performansı gösteremedi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Papiss Cisse bu kez suskun kaldı!
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13 Aralık 2020 12:04
Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 2 maçta da golünü atan Papiss Cisse, dün akşamki Yeni Malatyaspor mücadelesinde de şovuna devam etmeyi istiyordu.

Ancak Senegalli golcünün planları tutmadı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalan 35 yaşındaki futbolcu, takımına bu kez gol katkısı yapamadı.

Dün akşamki oyunun ilk bölümünde tutuk bir görüntü sergileyen Cisse, ikinci yarıda hareketlense de aradığı skoru bulamadı.

66'da rakip kaleye gönderdiği şut direkten auta çıkan tecrübeli futbolcu, 81'de yakaladığı önemli fırsatı da sonuçlandıramadı.



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