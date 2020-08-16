Papiss Cisse, Beşiktaş'tan telefon bekliyor!

Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, Beşiktaş'a transferi için haber bekliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Papiss Cisse, Beşiktaş'tan telefon bekliyor!
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16 Ağustos 2020 11:31
Beşiktaş, forvet transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Papiss Cisse'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.

35 yaşındaki Senegalli golcünün, ailesiyle beraber tatilini sürdürdüğü ve Beşiktaş'tan haber beklediği kaydedildi.

Alanya formasıyla 2 sezonda 65 maça çıkıp rakip fileleri 42 kez sarsan başarılı futbolcuyu B Planı olarak gören yönetimin, PAOK maçı için 20 Ağustos'a kadar yıldız bir forvet transferi yapamazsa Cisse'yi açıklaması bekleniyor.

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