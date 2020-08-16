Papiss Cisse, Beşiktaş'tan telefon bekliyor!

Beşiktaş, forvet transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Papiss Cisse'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.



35 yaşındaki Senegalli golcünün, ailesiyle beraber tatilini sürdürdüğü ve Beşiktaş'tan haber beklediği kaydedildi.



Alanya formasıyla 2 sezonda 65 maça çıkıp rakip fileleri 42 kez sarsan başarılı futbolcuyu B Planı olarak gören yönetimin, PAOK maçı için 20 Ağustos'a kadar yıldız bir forvet transferi yapamazsa Cisse'yi açıklaması bekleniyor.



