Papiss Cisse: 'Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor'

Bu sezon Fenerbahçe'nin 15. transferi olan Papiss Cisse, Senegal basınına bir röportaj verdi. İmzayı attıktan sonra duygularını paylaşan Cisse, kariyeri için önemli bir karar aldığını belirtti.



Deneyimli forvet, "Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma katıldığım için çok mutluyum. İnşallah Fenerbahçe'de her şey yolunda gidecek. Fenerbahçe gibi bir takımın formasını giyeceğim için gururluyum. Bu transferde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.



Cisse, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine daha gelmeden ilgi gösterdiğini ve çok sıcak bir karşılama yaptıklarını da aktardı.

Bu arada Papiss Cisse'nin lisansı çıktı. Michael Frey'in Belçika'nın Beveren takımına kiralanması sonrası Senegalli yıldıza hemen lisans hazırlandı. 35 yaşındaki forvet, Erol Bulut şans verirse bugünkü Karagümrük maçında kadroda yer alabilecek.



