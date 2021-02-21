Papiss Cisse: 'Bayern Münih beni istedi'

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Papiss Cisse, Senegal'de 2sTV'ye bir röportaj verdi ve 2012'de Freiburg'da oynadığı dönemde Bayern Münih'in kapısından döndüğünü kaydetti.



Transfer için Afrika Kupası'na katılmama şartı koşulduğunu söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "2012 Afrika Uluslar Kupası öncesinde menajerim Bayern Münih'in beni istediğini söyledi. Ancak Senegal ile Afrika Kupası'na katılmamam gerekiyordu. Ona Senegal'i seçtiğimi söyledim. Gençtim ve önümde uzun bir gelecek vardı. Birkaç gün sonra bu sefer Portsmouth'tan teklif geldi ve onlar da aynısını istiyordu. Bunları kabul edemezdim." ifadelerini kullandı.



Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Cisse, 21 maçta süre aldı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



