"Papis Cisse ve Mame Thiam ile görüşmedik"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanvekili Sezer Cihan, Papis Cisse ve Mame Thiam iddialarına açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com
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'Papis Cisse ve Mame Thiam ile görüşmedik'
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23 Haziran 2021 19:10
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanvekili Sezer Cihan son dönemlerde adı sıklıkça Gaziantep FK ile anılan Papis Cisse ve Mame Thiam isimlerine açıklık getirdi.

Kırmızı siyahlı takımın gündeminde bu oyuncuların olmadığını belirten Sezer Cihan; "Cisse ve Thiam ile ilgili herhangi bir görüşmemiz, girişimimiz ve düşüncemiz olmadı. Ortaya atılan bu iddialar asılsızdır. Biz kulübümüzün bütçesi doğrultusunda mevcut kadromuzuda koruyarak gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu iki oyuncu ile ilgili herhangi bir düşüncemiz dahi olmadı." dedi.

"MUHAMMET İÇİN BAŞAKŞEHİR'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Geçen seneden sözleşmeleri devam eden oyuncuların fazlaca bulunduğunu ve iç transferde son olarak Papy ile sözleşme imzaladıklarını belirten Sezer Cihan; "Şu an önceliğimiz forvet hattı. Bu bölge ile alakalı görüşme yaptığımız isimler var. Muhammet Demir konusunda Başakşehir FK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Son olarak kadromuza Sagal ve Doğan Erdoğan'ı kattık. Transfer dönemi uzun ve hazır olan bir kadromuz var. Transferde aceleci davranmayarak nokta atış yapmak için çaba sarf edeceğim" şeklinde konuştu.

Haber: Ali Budak


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