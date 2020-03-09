Papara Suppermassive geri döndü!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Papara SuperMassive zirve yarışına yeniden dahil oldu.
Ligin aşamasının tamamlanmasına 3 hafta kalmışken artık puan tablosunda bazı şeyler netleşmeye başladı. Kısaca ligde iki farklı hikayenin bulunduğu söylenebilir: Zirve yarışı ve ilk 6 yarışı.
ZİRVE YARIŞI
VFŞL'de lig aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlayacak. Mevcut tabloda zirve için yarışan 3 takım bulunuyor: 1907 Fenerbahçe Espor, Dark Passage ve Papara SuperMassive.
1907 Fenerbahçe Espor
Holyphoenix ve Farfecth transferleriyle iyi bir ivme yakalayan ekip haftayı tek maçla kapattı. 8 Mart günü Team Aurora ile karşılaşan ekip, zorlu mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Böylelikle FB, maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu. FB, Holyphoenix ve Farfecth transferinin ardından hiç maç kaybetmedi.
Dark Passage
Mevsime rüya gibi başlayan Dark Passage, kâbus gibi bir haftayı geride bıraktı. Haftanın ilk gününde GALAKTICOS ile karşılaşan ekip, galibiyete tam 62 dakika sonunda ulaşabildi. Takım uyumunu ve kararlılığını kaybetmiş gibi görünen DP tarafı, ikinci gündeki Papara SuperMassive maçından da ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. 23 dakika süren karşılaşmada DP sadece 1 skor alabilirken karşılığında 23 skor verdi.
Papara SuperMassive
Papara SuperMassive 7 maçtır kaybetmiyor! Mevsime 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile başlayan ekip, sonunda kendine gelmeyi başardı. Geçen hafta takıma katılan Japone ile Vadi'de çok daha iyi bir oyun sergilemeye başlayan SUP tarafı zirve yarışına yeniden dahil oldu. 6. haftada alınan Beşiktaş ve Dark Passage zaferleriyle ekip galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
İLK 6 YARIŞI
Lig aşamasında ilk 6 sırayı alan ekipler mevsim finallerinde oynamaya hak kazanıyor. FB, DP ve SUP mevcut galibiyet sayılarıyla mevsim finallerine oldukça yakın. Geri kalan 3 takımı belirlemek için de büyük bir mücadele sürüyor.
Beşiktaş
İnişli çıkışlı performansını devam ettiren Beşiktaş, bu hafta iki yeni oyuncuya Vadi'de şans tanıdı. Rare'in yerine Mayhem'e şans veren ekip; haftanın ikinci gününde de Husky Rider'ın yedeğe çekti ve genç oyuncu Rate'i Vadi'ye sürdü. Royal Youth karşısında alınan galibiyet, takımın ilk 6 iddiasını sürdürmesini sağladı.
GALAKTICOS
Haftaya 62 dakikalık Dark Passage maçıyla başlayan Galakticos, bu maçtan galip ayrılmayı başaramamıştı. Ne var ki takım kendine kısa sürede gelmeyi başardı. Haftanın 2. gününde alınan 5 Ronin galibiyeti ekibin mevsim finalleri iddiasını sürdürmesini sağladı.
fastPay Wildcats
Uzun süre boyunca puan tablosunun dibinde bekleyen Wildcats sonunda yükselişe geçti. Haftayı tek maçla kapatan vahşi kediler, 5 Ronin galibiyetiyle mevsim finalleri iddasını sürdürdü.
Team Aurora
Hafta öncesinde genç yetenek Black'i takıma katan Team Aurora iyi bir haftayı geride bıraktı. Royal Youth galibiyetiyle başlayan haftada 2. rakipleri 1907 Fenerbahçe'ydi. FB karşısında maçı uzun süre önde götürseler de galip gelmeyi başaramadılar. Ancak gösterilen performans takımın özgüven tazelemesini sağladı.
GERİ KALANLAR
5 Ronin ve Royal Youth, ligin diğer ekiplerine kıyasla çok daha zayıf bir performans gösteriyor. Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala iki tarafın da matematiksel olarak mevsim finalleri şansı devam etse de tarafların gelecek haftalarda şapkadan tavşan çıkarması gerekecek.
VFŞL'DE GELECEK HAFTA
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak.
ZİRVE YARIŞI
VFŞL'de lig aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlayacak. Mevcut tabloda zirve için yarışan 3 takım bulunuyor: 1907 Fenerbahçe Espor, Dark Passage ve Papara SuperMassive.
1907 Fenerbahçe Espor
Holyphoenix ve Farfecth transferleriyle iyi bir ivme yakalayan ekip haftayı tek maçla kapattı. 8 Mart günü Team Aurora ile karşılaşan ekip, zorlu mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Böylelikle FB, maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu. FB, Holyphoenix ve Farfecth transferinin ardından hiç maç kaybetmedi.
Dark Passage
Mevsime rüya gibi başlayan Dark Passage, kâbus gibi bir haftayı geride bıraktı. Haftanın ilk gününde GALAKTICOS ile karşılaşan ekip, galibiyete tam 62 dakika sonunda ulaşabildi. Takım uyumunu ve kararlılığını kaybetmiş gibi görünen DP tarafı, ikinci gündeki Papara SuperMassive maçından da ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. 23 dakika süren karşılaşmada DP sadece 1 skor alabilirken karşılığında 23 skor verdi.
Papara SuperMassive
Papara SuperMassive 7 maçtır kaybetmiyor! Mevsime 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile başlayan ekip, sonunda kendine gelmeyi başardı. Geçen hafta takıma katılan Japone ile Vadi'de çok daha iyi bir oyun sergilemeye başlayan SUP tarafı zirve yarışına yeniden dahil oldu. 6. haftada alınan Beşiktaş ve Dark Passage zaferleriyle ekip galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
İLK 6 YARIŞI
Lig aşamasında ilk 6 sırayı alan ekipler mevsim finallerinde oynamaya hak kazanıyor. FB, DP ve SUP mevcut galibiyet sayılarıyla mevsim finallerine oldukça yakın. Geri kalan 3 takımı belirlemek için de büyük bir mücadele sürüyor.
Beşiktaş
İnişli çıkışlı performansını devam ettiren Beşiktaş, bu hafta iki yeni oyuncuya Vadi'de şans tanıdı. Rare'in yerine Mayhem'e şans veren ekip; haftanın ikinci gününde de Husky Rider'ın yedeğe çekti ve genç oyuncu Rate'i Vadi'ye sürdü. Royal Youth karşısında alınan galibiyet, takımın ilk 6 iddiasını sürdürmesini sağladı.
GALAKTICOS
Haftaya 62 dakikalık Dark Passage maçıyla başlayan Galakticos, bu maçtan galip ayrılmayı başaramamıştı. Ne var ki takım kendine kısa sürede gelmeyi başardı. Haftanın 2. gününde alınan 5 Ronin galibiyeti ekibin mevsim finalleri iddiasını sürdürmesini sağladı.
fastPay Wildcats
Uzun süre boyunca puan tablosunun dibinde bekleyen Wildcats sonunda yükselişe geçti. Haftayı tek maçla kapatan vahşi kediler, 5 Ronin galibiyetiyle mevsim finalleri iddasını sürdürdü.
Team Aurora
Hafta öncesinde genç yetenek Black'i takıma katan Team Aurora iyi bir haftayı geride bıraktı. Royal Youth galibiyetiyle başlayan haftada 2. rakipleri 1907 Fenerbahçe'ydi. FB karşısında maçı uzun süre önde götürseler de galip gelmeyi başaramadılar. Ancak gösterilen performans takımın özgüven tazelemesini sağladı.
GERİ KALANLAR
5 Ronin ve Royal Youth, ligin diğer ekiplerine kıyasla çok daha zayıf bir performans gösteriyor. Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala iki tarafın da matematiksel olarak mevsim finalleri şansı devam etse de tarafların gelecek haftalarda şapkadan tavşan çıkarması gerekecek.
VFŞL'DE GELECEK HAFTA
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak.
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