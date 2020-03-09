Papara Suppermassive geri döndü!

ZİRVE YARIŞI

İLK 6 YARIŞI

GERİ KALANLAR

VFŞL'DE GELECEK HAFTA

Ligin aşamasının tamamlanmasına 3 hafta kalmışken artık puan tablosunda bazı şeyler netleşmeye başladı. Kısaca ligde iki farklı hikayenin bulunduğu söylenebilir: Zirve yarışı ve ilk 6 yarışı.VFŞL'de lig aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlayacak. Mevcut tabloda zirve için yarışan 3 takım bulunuyor: 1907 Fenerbahçe Espor, Dark Passage ve Papara SuperMassive.Holyphoenix ve Farfecth transferleriyle iyi bir ivme yakalayan ekip haftayı tek maçla kapattı. 8 Mart günü Team Aurora ile karşılaşan ekip, zorlu mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Böylelikle FB, maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu. FB, Holyphoenix ve Farfecth transferinin ardından hiç maç kaybetmedi.Mevsime rüya gibi başlayan Dark Passage, kâbus gibi bir haftayı geride bıraktı. Haftanın ilk gününde GALAKTICOS ile karşılaşan ekip, galibiyete tam 62 dakika sonunda ulaşabildi. Takım uyumunu ve kararlılığını kaybetmiş gibi görünen DP tarafı, ikinci gündeki Papara SuperMassive maçından da ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. 23 dakika süren karşılaşmada DP sadece 1 skor alabilirken karşılığında 23 skor verdi.Papara SuperMassive 7 maçtır kaybetmiyor! Mevsime 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile başlayan ekip, sonunda kendine gelmeyi başardı. Geçen hafta takıma katılan Japone ile Vadi'de çok daha iyi bir oyun sergilemeye başlayan SUP tarafı zirve yarışına yeniden dahil oldu. 6. haftada alınan Beşiktaş ve Dark Passage zaferleriyle ekip galibiyet sayısını 8'e çıkardı.Lig aşamasında ilk 6 sırayı alan ekipler mevsim finallerinde oynamaya hak kazanıyor. FB, DP ve SUP mevcut galibiyet sayılarıyla mevsim finallerine oldukça yakın. Geri kalan 3 takımı belirlemek için de büyük bir mücadele sürüyor.İnişli çıkışlı performansını devam ettiren Beşiktaş, bu hafta iki yeni oyuncuya Vadi'de şans tanıdı. Rare'in yerine Mayhem'e şans veren ekip; haftanın ikinci gününde de Husky Rider'ın yedeğe çekti ve genç oyuncu Rate'i Vadi'ye sürdü. Royal Youth karşısında alınan galibiyet, takımın ilk 6 iddiasını sürdürmesini sağladı.Haftaya 62 dakikalık Dark Passage maçıyla başlayan Galakticos, bu maçtan galip ayrılmayı başaramamıştı. Ne var ki takım kendine kısa sürede gelmeyi başardı. Haftanın 2. gününde alınan 5 Ronin galibiyeti ekibin mevsim finalleri iddiasını sürdürmesini sağladı.Uzun süre boyunca puan tablosunun dibinde bekleyen Wildcats sonunda yükselişe geçti. Haftayı tek maçla kapatan vahşi kediler, 5 Ronin galibiyetiyle mevsim finalleri iddasını sürdürdü.Hafta öncesinde genç yetenek Black'i takıma katan Team Aurora iyi bir haftayı geride bıraktı. Royal Youth galibiyetiyle başlayan haftada 2. rakipleri 1907 Fenerbahçe'ydi. FB karşısında maçı uzun süre önde götürseler de galip gelmeyi başaramadılar. Ancak gösterilen performans takımın özgüven tazelemesini sağladı.5 Ronin ve Royal Youth, ligin diğer ekiplerine kıyasla çok daha zayıf bir performans gösteriyor. Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala iki tarafın da matematiksel olarak mevsim finalleri şansı devam etse de tarafların gelecek haftalarda şapkadan tavşan çıkarması gerekecek.Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak.