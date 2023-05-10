Papanikolaou: "Oynadığım en zor serilerden biriydi"

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Kostas Papanikolaou, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Papanikolaou: 'Oynadığım en zor serilerden biriydi'
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10 Mayıs 2023 00:07
THY Euroleague play-off turu 5. maçında evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-72 yenerek Final-Four'a kalan Olympiakos'ta yıldız oyuncu Kostas Papanikolaou maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oynadığı en zor serilerden biri olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, "Çok çalışmamız gerekti bu galibiyet için. Oynadığım en zor seri değilse bu, en zorlardan biriydi bu, kesin. Bu zaferi kutlayacağız. Taraftarların sesi bize ciddi bir enerji kattı. Bizi ileri taşıyan güç onlar. Umarım bugün bu yolda bir adım daha atmışız." ifadelerini kullandı.
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