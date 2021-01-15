Paolo Maldini'den Mandzukic'e yakın markaj!

Beşiktaş'ın gündemindeki Hırvat golcü Mario Mandzukic için Milan'dan Paolo Maldini yoğun temaslarını sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Paolo Maldini'den Mandzukic'e yakın markaj!
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15 Ocak 2021 17:52
Beşiktaş'ın da gündeminde olan Mario Mandzukic için Milan Direktörü Paolo Maldini devreye girdi.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Paolo Maldini, Mario Mandzukic'i telefonla arayarak transfer için ikna etmeye çalıştı. Mandzukic ile bir süredir telefonlaşmaya devam eden Maldi'nin oyuncuyu ikna etme konusunda büyük aşama kaydettiği belirtildi.

Maldini'nin 34 yaşındaki oyuncuyu kadrolarında görmekten çok mutlu olacağını ilettiği ve 1.8 milyon euro net maaş konusunda da anlaşma sağlandığını kaydedildi.

Mario Mandzukic'in son kararını önümüzdeki günlerde vereceği ancak Milan'da yedek kalma ve takımdaki rolü konusunda net karar veremediğinin altı çizildi.

Mario Mandzukic, Juventus formasıyla İtalya günlerinde 162 maça çıkıp 44 gol atmıştı. 



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