Orlando Magic forveti Paolo Banchero, NBA'de 2022-23 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.



Ödülü diğer finalistler Utah Jazz pivotu Walker Kessler ve Oklahoma City Thunder guardı Jalen Williams'ı geride bırakarak kazanan Banchero, 100 birincilik oyunun 98'ini alarak oylamayı domine etti.



Williams 75 ikincilik oyu alırken, Kessler ise iki birincilik oyu aldı ve genel klasmanda üçüncü oldu.



20 yaşındaki Banchero, bu sezon forma giydiği 72 maçta 33,8 dakika ortalamayla sahada kalarak 20.0 sayı, 6,9 ribaund ve 3,7 asist istatistikleri tutturdu ve kariyerine sağlam bir başlangıç yapmış oldu.





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