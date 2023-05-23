Paola Egonu: 'VakıfBank'ta oynamaktan onur duydum'

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene kupayı kaldırdığında en skorer ismi Isabelle Haak'tı Vakıfbank'ın... İsveçli yıldız takımdan ayrılınca yerine gelen Paola Egonu da sarı-siyahlı takımla aynı misyonu üstlenerek aynı kupayı bu sezon kaldırdı.



Gorgonzola Novara ve Imoco Conegliano ile daha önce Avrupa'nın bir numaralı kupasını havaya kaldıran İtalyan voleybolcu, üçüncü seferinde bu mutluluğa bu kez sarı- siyahlılarda erişti. Üç finalin de en değerli oyuncusu seçilen Egonu, bu alanda rekoru egale ederek oldukça önemli bir kişisel unvanı da hanesine yazdırdı. Vakıfbank'ın Eczacıbaşı'nı mağlup ettiği Torino'daki finalden sarı-siyahlı kafile İstanbul'a dönüş yaparken, tarihi başarıya imza atan 24 yaşındaki smaçörle bulduğum röportaj imkanının, son derece duygusal ve zorlu bir atmosferde gerçekleşeceğinden haberim yoktu ilk başta. Altıncı Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından gerçekleşen kutlama, İtalyan sporcunun duygusal anlarına sahne oldu.



Tıpkı geçen yıl Haak'ta olduğu gibi bu kez Egonu şampiyonluğun ardından takımla vedalaşmaya hazırlanıyordu. Finalde attığı 40 sayıyla galibiyete damga vuran yıldız isim, başrolü oynadığı zaferin ardından gerçekleşmek üzere olan vedasında tüm ekiple vedalaşıyor. bir yandan da ağlıyordu.



Conegliano formasıyla geçen sezon finalde Vakıfbank'a karşı oynayıp bu sezonsa bu kez sarı-siyahlı formayla aynı kupanın finalinde olmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna "Mutluyum, bu formayla oynamaktan onur duydum. Belki ilerde yine bu kez rakip olacağım. Her halükarda hep duygu dolu ve heyecan verici" yanıtını verdiğinde de gözyaşı dökmeye devam ediyordu.



'Vakıfbank'ta nasıl bir ortam buldun?' soruma şu yanıtı verdi Egonu: "Açıkçası tüm bunları yaşayacağımı çok da beklemiyordum. Burada bana gösterilen iyi yaklaşım ve bu takımın bir parçası olmak beni inanılmaz mutlu etti. Ben de elimden geleni yaparak yüzde yüzümü vermeye çalıştım." Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynamanın kendisi için ekstra bir avantaj sağlamadığını sözlerine ekleyen İtalya Milli Takımı'nın yıldızı, "Ama kupayı kendi evimde kaldırmak beni ekstra mutlu etti" yorumunu yaptı.



"GABI ŞAHANE KAPTAN"



Egonu takım arkadaşı ve sarı- siyahlıların kaptanı Gabi'ye de övgüde bulundu. Takımın son dönemdeki başarısında en çok öne çıkan isimlerden olan Brezilyalı voleybolcu için "Gabi hem oyuncu hem de insan olarak harika birisi ve muhteşem bir kaptan. Şampiyonluğu onunla birlikte kazanmış olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Halen daha oyununu sürekli ileri taşıyor. Onun için herşeyin en iyisini diliyorum" diye konuştu.



BASINLA BULUŞTULAR



CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. toplamda 6. kez kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Vakıfbank, zaferin ardından basınla buluştu. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki törene; Genel Müdür ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sarı-siyahlı takımın Avrupa şampiyonu oyuncuları katıldı.



