Paola Egonu, Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın sezon başında transfer ettiği Paola Egonu'ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği iddia edildi. Sarı-siyahlıların, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Tijana Boskovic'e transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.



FENERBAHÇE DEVREDE



VakıfBank'tan ayrılacağı iddia edilen Paola Egonu hakkında son haberler İtalya'dan geldi. II Veggente'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Opet, Paola Egonu'yu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. VakıfBank'a imza atmadan önce gündeme gelen İtalyan oyuncu için sarı-lacivertlilerin devrede olduğu vurgulandı. Paola Egonu için İtalya'dan iki takımın daha temaslarının bulunduğu kaydedildi.



ESKİ HOCASI ÇALIŞTIRIYOR



Eczacıbaşı Dynavit'ten Maja Ognjenovic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Pallavolo Scandicci'nin Paola Egonu'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Pallavolo Scandicci'nin koçunun Massimo Barboli'nin Paola Egonu ile daha önce birlikte görev yapmış olması transfer için bir avantaj olarak gösterildi.



İtalya'dan Vero Volley'in de Paola Egonu için devrede olduğu kaydedildi. Vero Volley'in İtalyan oyuncuya Fenerbahçe Opet ve Pallavolo Scandicci gibi güçlü bir teklif sunamayacak olmasına rağmen Egonu'nun modaya olan düşkünlüğünün avantajından yararlanmak istediği belirtildi. İtalyan oyuncunun buraya transferinde Armani'nin avantaj sağlayabileceği aktarıldı.





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