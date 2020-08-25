PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!

PAOK, Beşiktaş'a "Türkçe" sürpriz yaptı ve soyunma odasında "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazısıyla karşıladı.

Haber; AA
PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!
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25 Ağustos 2020 00:38
PAOK kulübü, yarın UEFA Şampiyonlar  Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Beşiktaş takımına bir sürpriz hazırladı.
Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

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