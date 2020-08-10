PAOK'tan Beşiktaş için Churchill paylaşımı

TEK MAÇ YUNANİSTAN'DA

Beşiktaş ile eşleşen Yunan ekibi PAOK'un sahibi Ivan Savvidis'in oğlu George Savvidis, kura sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Savvidis, instagram hesabından Büyük Britanya'nın eski başbakanı Winston Churchill'e atfedilen bir sözü paylaştı. Paylaşımda Churchill'in, "Yunanlar, kahramanlar gibi savaşmaz. Kahramanlar, Yunanlar gibi savaşır." sözleri yer aldı.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.