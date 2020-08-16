PAOK'ta başkanın Beşiktaş mesajı: 'Yunanistan'ı temsil edin'

"O GÜN HATIRLAMALISINIZ"

YUNANİSTAN'A KIBRIS DESTEĞİ, TIKLAYIN!

'ın2. eleme turundaile oynayacağı maç öncesi Yunanistan'da ortamı geren açıklamalar devam ediyor.Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Komşu'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da yankulanmayı sürdürüyor.PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, maç öncesinde oyuncularına seslendi ve yaşananların ekstra motivasyon nedeni olması gerektiğini belirtti.Savvidis yazılı mesajında, "Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız. Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor." ifadelerini kullandı.Beşiktaş, tek maç üzerinden oynanacak turda 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Yunanistan deplasmanına çıkacak.