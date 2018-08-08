Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Yunan temsilcisi PAOK, evinde Rus ekibi Spartak Moskova'yı 3-2 yenmeyi başardı.Mücadeleye hızlı başlayan Rus ekibi Spartak Moskova, henüz 7. dakikada İvelin Popov'un ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi.Dakikalar 17'yi gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.Golün ardından sahneye ev sahibi PAOK çıktı ve 29. dakikada Aleksandar Prijovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi.37. dakikada Dimitris Limnios, PAOK adına golü buldu ve 2-2'lik eşitliği sağladı.44. dakikada PAOK'yun Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, attığı golle 3-2'lik üstünlüğü getirdi ve bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu belirledi.PAOK Sportak Moskova karşılaşmasının rövanşı, 14 Ağustos 2018 günü, Rusya'da oynanacak.Öte yandan PAOK - Spartak Moskova turunun galibi, Fenerbahçe - Benfica karşılaşmalarının galibi ile eşleşecek.