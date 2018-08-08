Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Yunan temsilcisi PAOK, evinde Rus ekibi Spartak Moskova'yı 3-2 yenmeyi başardı.
Mücadeleye hızlı başlayan Rus ekibi Spartak Moskova, henüz 7. dakikada İvelin Popov'un ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.
Golün ardından sahneye ev sahibi PAOK çıktı ve 29. dakikada Aleksandar Prijovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi.
37. dakikada Dimitris Limnios, PAOK adına golü buldu ve 2-2'lik eşitliği sağladı.
44. dakikada PAOK'yun Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, attığı golle 3-2'lik üstünlüğü getirdi ve bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu belirledi.
PAOK Sportak Moskova karşılaşmasının rövanşı, 14 Ağustos 2018 günü, Rusya'da oynanacak.
Öte yandan PAOK - Spartak Moskova turunun galibi, Fenerbahçe - Benfica karşılaşmalarının galibi ile eşleşecek.
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Mücadeleye hızlı başlayan Rus ekibi Spartak Moskova, henüz 7. dakikada İvelin Popov'un ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.
Golün ardından sahneye ev sahibi PAOK çıktı ve 29. dakikada Aleksandar Prijovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi.
37. dakikada Dimitris Limnios, PAOK adına golü buldu ve 2-2'lik eşitliği sağladı.
44. dakikada PAOK'yun Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, attığı golle 3-2'lik üstünlüğü getirdi ve bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu belirledi.
PAOK Sportak Moskova karşılaşmasının rövanşı, 14 Ağustos 2018 günü, Rusya'da oynanacak.
Öte yandan PAOK - Spartak Moskova turunun galibi, Fenerbahçe - Benfica karşılaşmalarının galibi ile eşleşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın