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PAOK, ilk maçta galip gelmeyi bildi

Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde muhtemel rakiplerinin karşılaşmasında PAOK, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Spartak Moskova'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
PAOK, ilk maçta galip gelmeyi bildi
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08 Ağustos 2018 21:56
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Yunan temsilcisi PAOK, evinde Rus ekibi Spartak Moskova'yı 3-2 yenmeyi başardı.

Mücadeleye hızlı başlayan Rus ekibi Spartak Moskova, henüz 7. dakikada İvelin Popov'un ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi.

Dakikalar 17'yi gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Golün ardından sahneye ev sahibi PAOK çıktı ve 29. dakikada Aleksandar Prijovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi.

37. dakikada Dimitris Limnios, PAOK adına golü buldu ve 2-2'lik eşitliği sağladı.

44. dakikada PAOK'yun Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, attığı golle 3-2'lik üstünlüğü getirdi ve bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu belirledi.

PAOK Sportak Moskova karşılaşmasının rövanşı, 14 Ağustos 2018 günü, Rusya'da oynanacak. 

Öte yandan PAOK - Spartak Moskova turunun galibi, Fenerbahçe - Benfica karşılaşmalarının galibi ile eşleşecek. 

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