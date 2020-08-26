PAOK hocası Ferreira: "En iyi oyunumuzdu"

PAOK Teknik direktörü Abel Ferreira, temsilcimiz Beşiktaş ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada sahada daha çok isteyen taraf olduklarını ve en iyi oyunlarını oynadıklarını söyledi.

PAOK hocası Ferreira: 'En iyi oyunumuzdu'
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26 Ağustos 2020 00:03
PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi dışına ittikleri maçın ardından konuştu.

Ferreira, çok çalıştıklarını vurgularken, "Beşiktaş maçı için çok çalıştık, güçlü bir grup, güçlü bir ruh oluşturduk. Bu galibiyet sadece oynayan oyuncuların değil, tüm oyuncularımın başarısı. Takımın gösterdiği performanstan çok memnunuz. Herkes en iyi performansını gösterdi" dedi.

Bir sonraki turda rakip seçmediklerini de söyleyen Portekizli hoca, "Bizim bir rüyamız var ve sonuna kadar zorlayacağız. Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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