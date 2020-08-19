PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem!

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem!
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19 Ağustos 2020 14:06
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. 

 
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