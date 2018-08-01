Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Yunan ekibi PAOK, İsviçre temsilcisi Basel'i deplasmanda 3-0 eleyerek turnuvada saf dışı bıraktı.St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmaya Yunan temsilcisi Paok hızlı başladı ve henüz 7. dakikada Fernando Varela'nın golü ile 1-0 öne geçmeyi, başardı.İlk yarı bu skorla tmamalanırken, 2. yarıda dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye bir dönem Boluspor forması giyençıktı ve durumu 2-0'a getirdi.Basel henüz golün şokunu atlatamamışken, 60. dakikada, ceza sahasının dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0'a getirdi ve bu skor aynı zamanda maç sonucunu belirlemiş oldu.2017-2018 sezonunda gurplarda Manchester United'ın ardından 2. olarak çıkan ve son 16 takım arasında kendine yer bulan Basel, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda turnuvaya veda etmiş oldu.