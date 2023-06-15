PAOK'a transfer önerisi: Mbaye Diagne

Fatih Karagümrük ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrıldığını açıklayan Mbaye Diagne için sürpriz bir transfer iddiası geldi.



Yunan basınından SDNA'nın haberine göre, Diagne'nin PAOK'a önerildiği belirtildi.



Ancak PAOK'un şu an için Diagne'yi bir öncelik haline getirmediği vurgulandı.



Diagne'nin adı daha önce Türkiye'den Trabzonspor ve Meksika'dan Cruz Azul ile anılmıştı.



Fatih Karagümrük'te geçen sezon 35 maça çıkan Diagne, 25 gol attı ve 6 asist yaptı.





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