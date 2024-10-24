PAOK, 2-0'dan döndü!

UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK, sahasında Viktoria Plzen karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PAOK, 2-0'dan döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 21:43
Son güncelleme 24 Ekim 2024 21:46
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Viktoria Plzen, PAOK deplasmanına konuk oldu. Toumba'daki maç 2-2 sona erdi.

Plzen, 31. dakikada Milan Havel ve 39. dakikada Matej Vydra ile 2-0 öne geçti. PAOK, 84. dakikada Tarik Tissoudali ve 90. dakikada Rahman Baba'nın golleriyle puanı kurtardı.

Viktoria Plzen'de Sampson Dweh, 70. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Viktoria Plzen, 3 puana yükseldi. PAOK, turnuvadaki ilk puanını aldı.

Viktoria Plzen, bir sonraki maç haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. PAOK, Manchester United deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery