UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Viktoria Plzen, PAOK deplasmanına konuk oldu. Toumba'daki maç 2-2 sona erdi.



Plzen, 31. dakikada Milan Havel ve 39. dakikada Matej Vydra ile 2-0 öne geçti. PAOK, 84. dakikada Tarik Tissoudali ve 90. dakikada Rahman Baba'nın golleriyle puanı kurtardı.



Viktoria Plzen'de Sampson Dweh, 70. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Viktoria Plzen, 3 puana yükseldi. PAOK, turnuvadaki ilk puanını aldı.



Viktoria Plzen, bir sonraki maç haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. PAOK, Manchester United deplasmanına gidecek.



