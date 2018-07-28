Yunan ekibi Panathinaikos BC, Belçikalı skoreri Matt Lojeski ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.'Matt Bamba', geride bıraktığımız sezon başında, 4 sezon formasını giydiği Olympiacos'tan ayrılarak Kırmızıların ezeli rakibi Panathinaikos'a imza atmıştı.33 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Birleşik Amerika doğumlu Belçikalı forvet, geride bıraktığımız sezonda Yunanistan Ligi'nde oynadığı 23 maçta %44 üçlük isabetiyle; 8.4 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalarken, EuroLeague'de forma giydiği 27 maçta ise %46 ile üçlük isabeti bularak; 5.7 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.