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PAO, Matt Lojeski ile devam ediyor!

Panathinaikos, sözleşmesi sona eren Matt Lojeski ile yola devam etme kararı aldı.

Kaynak: Sportando
PAO, Matt Lojeski ile devam ediyor!
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28 Temmuz 2018 15:35
Yunan ekibi Panathinaikos BC, Belçikalı skoreri Matt Lojeski ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

'Matt Bamba', geride bıraktığımız sezon başında, 4 sezon formasını giydiği Olympiacos'tan ayrılarak Kırmızıların ezeli rakibi Panathinaikos'a imza atmıştı.

33 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Birleşik Amerika doğumlu Belçikalı forvet, geride bıraktığımız sezonda Yunanistan Ligi'nde oynadığı 23 maçta %44 üçlük isabetiyle; 8.4 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalarken, EuroLeague'de forma giydiği 27 maçta ise %46 ile üçlük isabeti bularak; 5.7 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

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