Pantelopoulos'tan komando eğitimi

Fenerbahçe'nin yeni kondisyoneri Pantelis Pantelopoulos, takımı yavaş yavaş yukarı çıkardı ve tempolu koşularda 6 km'yi geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Pantelopoulos'tan komando eğitimi
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19 Ağustos 2020 08:00
Fenerbahçe'de Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, uyguladığı tekniklerle futbolculara adeta komando eğitimi yaptırıyor.

Yeni sezon öncesi takımın kondisyonunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Pantelopoulos, tempolu koşularda mesafeyi 6 km'nin üzerine çıkardı. Topuk Yaylası'nda vitesin daha da artacağı gelen haberler arasında.

TOPUK YAYLASI KAMPI BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün sabah yapılan Koronavirüs testlerinin ardından Samandıra tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde tüm test sonuçlarının negatif cıkmasıyla da otobüsle Topuk Yaylası'na giden sarı-lacivertliler, 10 gün burada kamp yapacak ve iki de hazırlık maçı oynayacak.

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