Pantaleo Corvino: 'Güven Yalçın transferi imkansız gözüktü'

İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'de transferden sorumlu yönetici Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Güven Yalçın için konuştu.



Transferin ilk aşamada imkansız göründüğünü kaydeden Corvino, "Bu fikir başta neredeyse imkansız göründü. Ancak adım adım ilerledik ve sonunda transferi bitirmeyi başardık. Güven Yalçın, özellikleriyle hücumdaki eksiklerimizi tamamlayacak ve teknik direktörümüzün isteklerini de karşılamış olacak" dedi.



GÜVEN YALÇIN'IN SATIN ALMA OPSİYONU



Beşiktaş, Güven Yalçın'ı İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.



