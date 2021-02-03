Pantaleo Corvino: "Güven Yalçın transferi imkansız gözüktü"

Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino, Güven Yalçın transferini anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Pantaleo Corvino: 'Güven Yalçın transferi imkansız gözüktü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2021 13:26
İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'de transferden sorumlu yönetici Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Güven Yalçın için konuştu.

Transferin ilk aşamada imkansız göründüğünü kaydeden Corvino, "Bu fikir başta neredeyse imkansız göründü. Ancak adım adım ilerledik ve sonunda transferi bitirmeyi başardık. Güven Yalçın, özellikleriyle hücumdaki eksiklerimizi tamamlayacak ve teknik direktörümüzün isteklerini de karşılamış olacak" dedi.

GÜVEN YALÇIN'IN SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için