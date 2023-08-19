Pankart olayına soruşturma

Sloven taraftarlar, Fenerbahçe tribününün pankartını çalarak kaçtı. Pankartı geri almak için karşılık veren Sarı-Lacivertliler, rakip tribünden pankartı geri aldı. Kendi taraftarına engel olamayan Sloven polisi, vatandaşlarımıza biber gazı ile müdahale etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Pankart olayına soruşturma
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19 Ağustos 2023 10:24
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Maribor deplasmanında sahaya çıktı. Mücadele 1-0 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile devam ederken 66'ncı dakikada Maribor taraftarları hareketlendi. Fenerbahçe tribününe yönelen Slovenler, taraftarların pankartını çalarak kaçtı. Fener tribünü ise rakip tribüne yöneldi, pankartını geri aldı. Yaşanan olaylar nedeniyle maça yarım saat ara verildi. Kendi taraftarlarına gerekli müdahaleyi yapamayan Sloven polisi, biber gazı ile Sarı-Lacivertli taraftarlara müdahale etti. Yaşananlar dış basında eleştiri aldı.

VAHİM OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan olaylara tepki gösterdi. Olaylara Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiğine vurgu yapılarak, "Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor; Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Daily Mail, yaşanan olayların üzücü olduğunu belirterek, "Polis biber gazı kullanarak Fenerbahçeli taraftarları dışarı çıkardı" ifadesini kulandı. Birçok ülkede, yaşanan olaylar gündem oldu. Fenerbahçe Yönetimi ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Sarı-Lacivertli hukukçular olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. Gözler UEFA'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. 



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