Pandemiden sonra fırtına Hüseyin Çimşir'i de vurdu

Pandeminin ardından çıktığı maçlarda bir türlü istediği sonucu alamayan Trabzonspor, 25. haftada lider olduğu Süper Lig'de şampiyonluk yarışına 33. haftada havlu attı.



Kötü gidişin ardından sorumluluğu alan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in istifasını yönetim kabul etti. Takımı son lig maçı ve kupa finalinde yardımcı antrenör Eddie Newton'un çalıştıracağı öğrenildi. Yönetimin, yeni sezon için ise Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.



AYRILIKLAR, SAKATLIKLAR, CEZALAR



Pandemi sonrasında yaşanan kötü gidişin başlıca sebepleri ise ayrılıklar, sakatlıklar ve cezalılar oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle verilen arada Obi Mikel'in takımdan ayrılması ilk çatlaktı. Ardından ligde 4 gol, 4 asistle oynayan Sturridge'in gidişi takımı biraz daha sarstı. İki kayıptan sonra bu kez de sakatlıklar kriz oldu. Önce Sosa'yı kayıp verdi Karadeniz temsilcisi. Arjantinli futbolcunun olmadığı maçlarda hem topa sahip olma oranları, hem de isabetli pas yüzdesi düştü.



Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında da takımın kilit isimlerinden Nwakaeme sakatlandı. Guilherme, tecrübeli oyuncunun yokluğunu bir türlü dolduramadı, sol kanat adeta durdu.



Bordo-mavili takımda çözülemeyen en büyük sorun ise stoperler oldu. Hüseyin Çimşir kullanabileceği dört defansı Campi, Hüseyin Türkmen, Hosseini ve Da Costa'dan ideal ikilisini bulamadı. Her zaman farklı bir defans kurgusuyla sahaya çıkan Karadeniz temsilcisi son 13 maçında da gol yemekten kurtulamadı.



Defansın kötü performansı takımın genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı da etkiledi. Milli kaleci, her maçta yüzde yüzlük pozisyonları çıkarsa da bu Trabzonspor'a yetmedi.



TAZMİNAT YOK



Trabzonspor ayrılığı resmi olarak duyurdu. Bordo-mavililerin açıklamasında, "Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.



