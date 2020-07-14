Pandemi sonrası Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından hangi takımın kaç puan topladığı belli oldu. İşte koronavirüs arasının ardından oluşan puan durumu...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Pandemi sonrası Süper Lig puan durumu
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13 Temmuz 2020 23:56
Pandemi sonrası için oluşturulan puan durumunda Galatasaray ve Göztepe ligin son iki sırasında yer alırken; oynadığı 6 maçta 13'er puan toplayan Başakşehir ve Kasımpaşa ligin zirvesini paylaştı. Bu iki takımı 12 puanla Beşiktaş takip ederken; 4. sırada Antalyaspor yer aldı.

1-Başakşehir 13 puan
2-Kasımpaşa 13 puan
3-Beşiktaş 12 puan
4-Antalyaspor 11 puan
5-Kayserispor 10 puan
6-Gaziantep 10 puan
7-Fenerbahçe 10 puan
8-Trabzonspor 9 puan
9-Alanyaspor 8 puan
10-Sivasspor 8 puan
11-G.Birliği 8 puan
12-Malatya 7 puan
13-Rizespor 7 puan
14-Konyaspor 7 puan
15-Ankaragücü 6 puan
16-Denizli 4 puan
17-Göztepe 2 puan
18-G.Saray 2 puan



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