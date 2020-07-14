Pandemi sonrası Süper Lig puan durumu

Pandemi sonrası için oluşturulan puan durumunda Galatasaray ve Göztepe ligin son iki sırasında yer alırken; oynadığı 6 maçta 13'er puan toplayan Başakşehir ve Kasımpaşa ligin zirvesini paylaştı. Bu iki takımı 12 puanla Beşiktaş takip ederken; 4. sırada Antalyaspor yer aldı.



1-Başakşehir 13 puan

2-Kasımpaşa 13 puan

3-Beşiktaş 12 puan

4-Antalyaspor 11 puan

5-Kayserispor 10 puan

6-Gaziantep 10 puan

7-Fenerbahçe 10 puan

8-Trabzonspor 9 puan

9-Alanyaspor 8 puan

10-Sivasspor 8 puan

11-G.Birliği 8 puan

12-Malatya 7 puan

13-Rizespor 7 puan

14-Konyaspor 7 puan

15-Ankaragücü 6 puan

16-Denizli 4 puan

17-Göztepe 2 puan

18-G.Saray 2 puan



