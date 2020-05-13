Pandemi başvuru sonuçları sorgulama

Pandemi başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Devletin vatandaşlar için belirlediği Pandemi başvuru sonuçları sorgulama sayfası sıklıkla ziyaret edilenler arasında. Pandemi 1000 TL Sosyal yardım sorgulama sayfasına girmek için doğru yönlendirmeleri sayfamızda bulabilirsiniz. Pandemi sosyal yardım, sosyal yardım başvurusu, pandemi başvurusu, e devlet sosyal yardım konularına ilişkim tüm bilgilendirmeler burada. Olarak devletimizin verdiği destek maaşları ile ilgili 3. faz pandemi sosyal destek başvurusu adı altında gerçekleştirilmeye başlandı. Sosyal destek ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin yoğun aramalar yapılıyor. Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda önemli adımlar atılırken bunlardan biri de 1000 TL sosyal yardım parası desteği. Peki 1000 tL sosyal yardım desteği kimlere veriliyor?

13 Mayıs 2020 04:51
Pandemi başvuru sonuçları sorgulama
Devlet kanalıyla vatandaşlara dağıtılacak olan Pandemi başvuru sonuçları konusunda aramalar hızla yapılmaya devam ediyor. Pandemi konusunda yapılacak. 1000 TL sosyal yardım da dahil olmak üzere E-Devlet sosyal yardım ve pandemi destek başvuruları devam ediyor. Yardım başvurusu yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 1000 TL yardım sayesinde vatandaşlar bir süre için devlet desteği alabilecekler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumu anlattı ve başvuru şeklini tarif etti. Sosyal destek pandemi için yapılacakları işte böyle duyurdu. Selçuk açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.

Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " sözlerini kullandı.


EDEVLET 1000 TL BAŞVURU GÜNLERİ

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.



Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Bilgilerinize sunarız."

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3. faz ödemeler kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar bu haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını sosyal yardım parası başvuru şartları ile öğrenebiliyor.

E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gelen son bilgilere göre, yaşanan yoğunluk durumundan kaynaklı başvuru süreci T.C. kimlik numaraların son rakamına göre ayrıldı. İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu, şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkındaki son dakika bilgileri!



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