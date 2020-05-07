Emekli Romen futbolcu Daniel Pancu, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan 24 yaşındaki Romen forvet George Puscas'ı değerlendirdi.
Daha önce Inter forması da giyen Puscas, kariyerine Reading'de devam ediyor.
"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR ADIM OLUR"
Daniel Pancu açıklamasında; "Reading ile Fenerbahçe kıyasalanamaz bile. Puscas için Fenerbahçe'ye gitmek büyük bir adım olur. Süper Lig milyonlarca taraftarları olan kulüplerin olduğu ve bu kulüplerin dünya yıldızlarını transfer edebildiği bir lig." dedi.
Emekli forvet Pancu açıklamasının devamında; "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. Milli Takım'da düzenli gol atan bir oyuncu." dedi.
George Puscas, Inter'den İngiliz kulübü Reading'e 8 milyon avro karşılığında transfer oldu. Romen futbolcunun, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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Daha önce Inter forması da giyen Puscas, kariyerine Reading'de devam ediyor.
"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR ADIM OLUR"
Daniel Pancu açıklamasında; "Reading ile Fenerbahçe kıyasalanamaz bile. Puscas için Fenerbahçe'ye gitmek büyük bir adım olur. Süper Lig milyonlarca taraftarları olan kulüplerin olduğu ve bu kulüplerin dünya yıldızlarını transfer edebildiği bir lig." dedi.
Emekli forvet Pancu açıklamasının devamında; "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. Milli Takım'da düzenli gol atan bir oyuncu." dedi.
George Puscas, Inter'den İngiliz kulübü Reading'e 8 milyon avro karşılığında transfer oldu. Romen futbolcunun, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın