Emekli Romen futbolcu Daniel Pancu, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan 24 yaşındaki Romen forvet George Puscas'ı değerlendirdi.Daha önce Inter forması da giyen Puscas, kariyerine Reading'de devam ediyor.Daniel Pancu açıklamasında; "" dedi.Emekli forvet Pancu açıklamasının devamında; "" dedi.George Puscas, Inter'den İngiliz kulübü Reading'e 8 milyon avro karşılığında transfer oldu. Romen futbolcunun, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.