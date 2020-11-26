Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kaleye geçen ve tarih yazan Daniel Gabriel Pancu, açıklamalarda bulundu.



Fotomaç'tan Burcu Eken'e konuşan Pancu, "Sergen Yalçın, Türk futbolunun efsanesidir. Futbolculuk döneminde yakaladığı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde de yaşayacaktır. İnanıyorum ki pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf Beşiktaş olacak. Sergen Yalçın'ın oyuncularını bu maçı hatırlatarak motive edeceğini düşünüyorum. Ve inanıyorum ki Sergen bir gün Zinedine Zidane gibi iyi bir hoca olacak" ifadelerini kullandı.



Türk halkını ve futbolunu çok sevdiğini belirten Pancu, "Şu an Romanya'da FC Politehnica Iaşi takımında teknik direktörlük yapıyorum. Burada kendimi ispatlayıp, başarılı olup daha sonrasında Türkiye'ye gelmek istiyorum" dedi.



"İDMANDA KALEYE GEÇERDİM"



Pancu, 2004-05 sezonunda 4-3 kazadıkları F.Bahçe maçını unutamadığını şu sözlerle özetledi:



"O dönemde hocamız Rıza Çalımbay idi. İdmanlardan sonra Sergen ile sahada kalır, benim kaleye geçmemi isterdi ve şut çekerdi. Rıza hoca da bunu bilirdi. Fenerb- Bahçe maçında kaleci Cordoba kırmızı kart görünce Sergen beni önerdi, Rıza hoca da 'tamam' deyince kaleye geçtim. Kısacası Sergen Yalçın öyle istedi. Aradan 15 yıl geçti hala unutulmayan bir anı."





