'in 3. haftasında Yunanistan temsilcisi, sahasında'yı konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Gran Canaria'yı 102-87 mağlup etti.Panathinaikos bu sonucun ardından Euroleague'de bu sezon ikinci galibiyetini alırken, Gran Canaria da ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.PANA, Euroleague'in 4. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Gran Canaria ise bir sonraki maçında İspanya'da CSKA Moskova'yı konuk edecek.