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Panathinaikos'tan 15 sayılık fark

Panathinaikos, THY Euroleague'in 3. haftasında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Gran Canaria'yı 102-87 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Panathinaikos'tan 15 sayılık fark
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18 Ekim 2018 22:57
THY Euroleague'in 3. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, sahasında Gran Canaria'yı konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Gran Canaria'yı 102-87 mağlup etti.

Panathinaikos bu sonucun ardından Euroleague'de bu sezon ikinci galibiyetini alırken, Gran Canaria da ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

PANA, Euroleague'in 4. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Gran Canaria ise bir sonraki maçında İspanya'da CSKA Moskova'yı konuk edecek.



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