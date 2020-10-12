Panathinaikos'ta Dani Poyatos dönemi sona erdi

Yunanistan'ın Panathinaikos Futbol Takımı'nda teknik direktör Dani Poyatos'un görevine son verildi.

Haber; AA
Panathinaikos'ta Dani Poyatos dönemi sona erdi
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12 Ekim 2020 18:52
Yunanistan'ın Panathinaikos Futbol Takımı'nda teknik direktör Dani Poyatos'un görevine son verildi.

Panathinaikos Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Poyatos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Temmuzda göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti.



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