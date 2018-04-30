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Panathinaikos'a UEFA'dan şok ceza!

Yunanistan'ın dev kulübü Panathinaikos'a UEFA tarafından 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildi.

Kaynak: AMK
Panathinaikos'a UEFA'dan şok ceza!
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30 Nisan 2018 17:12
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'a UEFA tarafından 3 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildi. UEFA, financial fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Yunan kulübünü 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları için Avrupa'dan men etti.

UEFA, ayrıca Panathinaikos'a 200 bin Euro para cezası verdi. AEK'nın şampiyonluğunu ilan ettiği Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos, bitime iki hafta kala 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

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