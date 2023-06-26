Panathinaikos, Vildoza ile imzaladı!

Ergin Ataman'ın başına geçtiği Yunan ekibi Panathinaikos, Arjantinli oyun kurucu Luca Vildoza ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Panathinaikos, Vildoza ile imzaladı!
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26 Haziran 2023 16:57
THY Euroleague ekiplerinden Panathinaikos, başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ı getirmişti. 

Türk antrenör yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Panathinaikos, son olarak Kızılyıldız forması giyen Luca Vildoza'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

27 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 2.5 ribaund ve 3.9 asist ortamalasıyla oynadı.

Vildoza kariyerinde daha önce Quilmes, Baskonia ve NBA takımlarından Milwaukee Bucks formaları giymişti.
 

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