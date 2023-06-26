Panathinaikos, Vildoza ile imzaladı!

THY Euroleague ekiplerinden Panathinaikos, başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ı getirmişti.
Türk antrenör yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Panathinaikos, son olarak Kızılyıldız forması giyen Luca Vildoza'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
27 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 2.5 ribaund ve 3.9 asist ortamalasıyla oynadı.
Vildoza kariyerinde daha önce Quilmes, Baskonia ve NBA takımlarından Milwaukee Bucks formaları giymişti.
Türk antrenör yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Panathinaikos, son olarak Kızılyıldız forması giyen Luca Vildoza'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
27 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 2.5 ribaund ve 3.9 asist ortamalasıyla oynadı.
Vildoza kariyerinde daha önce Quilmes, Baskonia ve NBA takımlarından Milwaukee Bucks formaları giymişti.
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