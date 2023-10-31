Panathinaikos'tan dev transfer: Nunn!

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Kendrick Nunn transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Panathinaikos'tan dev transfer: Nunn!
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31 Ekim 2023 15:10
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, NBA patentli oyun kurucu Kendrick Nunn transferini noktaladı.

Panathinaikos'un sahibi ve başkanı olan Dimitris Giannakopoulos, "Kendrick Nunn, artık Panathinaikos'un bir parçası" açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

NBA kariyerine Miami Heat'te başlayan Kendrick Nunn, Los Angeles Lakers ve Miami Heat formaları da giydi.

28 yaşındaki Nunn, 193 NBA maçında 12.1 sayı ortalaması yakaladı.

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