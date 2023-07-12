Panathinaikos'tan bir transfer daha

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında oynayan Papapetrou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kariyerine ülkesinin Olympiakos ekibinde başlayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2018-2022 yıllarında da Panathinaikos forması giydi.
Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Papapetrou, geçen sezon Partizan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 5,4 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında oynayan Papapetrou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kariyerine ülkesinin Olympiakos ekibinde başlayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2018-2022 yıllarında da Panathinaikos forması giydi.
Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Papapetrou, geçen sezon Partizan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 5,4 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.