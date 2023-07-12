Panathinaikos'tan bir transfer daha

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında oynayan Papapetrou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Kariyerine ülkesinin Olympiakos ekibinde başlayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2018-2022 yıllarında da Panathinaikos forması giydi.



Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Papapetrou, geçen sezon Partizan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 5,4 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.



