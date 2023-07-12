Panathinaikos'tan bir transfer daha

Gelecek sezon EuroLeague'de iddialı olmak için transfer çalışmalarına başlayan Panathinaikos, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Panathinaikos'tan bir transfer daha
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12 Temmuz 2023 19:18
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında oynayan Papapetrou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine ülkesinin Olympiakos ekibinde başlayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2018-2022 yıllarında da Panathinaikos forması giydi.

Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Papapetrou, geçen sezon Partizan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 5,4 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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