Panathinaikos, Samet Akaydin için İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli savunma oyuncusu Samet Akaydin, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Panathinaikos, Samet Akaydin için İstanbul'a geldi!
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10 Ocak 2024 10:57
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı. 

 
 

 

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