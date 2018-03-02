Panathinaikos Olympiakos(Euroleague) maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?



PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Panathinaikos-Olympiakos maçı naklen yayınlanacak.



2 Mart Cuma günü saat 22.15'te oynanacak maç, beIN Sports 4 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Panathinaikos-Olympiakos maçı 2 Mart Cuma günü saat 22.15'ten itibaren beIN Sports 4 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.









Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.



Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.



- Program



THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:



1 Mart Perşembe :

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)



22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)



22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)



22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes



23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)



2 Mart Cuma:



21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)



22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)



23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

24. haftasında karşı karşıya gelecekler. Pekimaçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...