Panathinaikos, MANU'nun genç yıldızını istiyor!

Yunanistan ekibi Panathinaikos, Manchester United'ın genç yıldızı için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yunan temsilcisi, Manchester United forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Facundo Pellistri'yi bonservisiyle kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.



Haberde Manchester United'ın oyuncuyu takımda düşünmediği ve kısa süre içinde ayrılık yaşanabileceği belirtildi.



Öte yandan Panathinaikos'un, İngiliz ekibinin göndermek istediği genç kanat oyuncusu için büyük çaba sarf ettiği ayrıntısı da verildi.



MANU'da toplamda 25 maça çıkan Facundo Pellistri, 2 asistlik performans sergiledi.





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