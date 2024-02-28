Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, sahasında Aris Saloniki ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis'teki maçı Panathinaikos, 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Fatih Terim'in ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakiakda Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada penaltıdan Fotis Ioannidis attı.



Panathinaikos'ta Anastasios Bakasetas 89, Samet Akaydin 90 dakika sahada kaldı. Willian Arao ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Fatih Terim'in ekibi bu galibiyetle ligde 2 maç sonra kazandı. Panathinaikos, ligde 55 puana yükseldi. Aris, 41 puanda kaldı.



Panathinaikos, ligin bir sonraki haftasında OFI deplasmanına gidecek. Aris, sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak.





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