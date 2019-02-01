Panathinaikos Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Panathinaikos-Anadolu Efes(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Panathinaikos-Anadolu Efes maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

01 Şubat 2019 06:40
Panathinaikos Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta?
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 21. maçında Panathinaikos-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 21. maçında Panathinaikos-Anadolu Efes maçı naklen yayınlanacak.

1 Şubat Cuma günü saat TSİ 22.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 1 Şubat Cuma günü TSİ 22.30'dan itibaren beIN Sports 3 Haber ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda çıktığı maçların 8'ini kazanan, 12'sinde ise sahadan mağlup ayrılan Panathinaikos ise averajla 12. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-62 kazanmıştı.

 Avrupa kupalarında 642. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı.

Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.

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