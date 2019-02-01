Panathinaikos Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta?



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda çıktığı maçların 8'ini kazanan, 12'sinde ise sahadan mağlup ayrılan Panathinaikos ise averajla 12. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-62 kazanmıştı.



Avrupa kupalarında 642. maç



Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı.



2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı.



Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.



Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Yunanistan temsilcisikonuk olacak.Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda çıktığı maçların 8'ini kazanan, 12'sinde ise sahadan mağlup ayrılan Panathinaikos ise averajla 12. basamakta bulunuyor.İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-62 kazanmıştı.Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı.2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı.Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.

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