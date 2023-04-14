Panathinaikos'a EuroLeague'den FFP cezası!

THY EuroLeague, Finansal Fair Play kurallarına uymayan Panathinaikos'a kötü haber geldi.



THY EuroLeague, Finansal Fair Play kurallarına uymayan Panathinaikos'un 2022-2023 sezonunda 2 galibiyetinin silineceğini açıkladı.



Normal sezonun sona ermesiyle uygulanacak kararın, rakip takımları, oyuncu ve takım istatistiklerini etkilemeyeceği ifade edildi.



Bu ceza ile Panathinaikos, Partizan maçının sonucu ne olursa olsun sıralamada 17. sıraya gerileyecek.



Ligde sezonun son maçına çıkacak Panathinaikos, 11 galibiyet ve 22 mağlubiyetle play-off'un dışında kalmıştı.





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