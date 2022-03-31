Palut: 'Alternatif sistemler geliştirebiliriz'

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 31. haftada 3 Nisan Pazar günü konuk edecekleri Göztepe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.



Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere, ligin sonlarına yaklaşıldığını, o yüzden de her maçın çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.



Rakipleriyle aralarındaki puan farkının çok azaldığını, artık kredilerinin kalmadığını anlatan Palut, şunları kaydetti:



"Göztepe maçı da çok önemli. Çok zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ama bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Kendi sahamızda verebileceğimiz en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. İnşallah güzel bir sonuçla da bu maçtan ayrılırız. Takım savunması dışında genel maçlar arası hatta maçların devreleri arası takımımda olmaması gerektiği kadar artı-eksi yönünde değişmeler olduğunu görüyorum. Bunun üzerinde takımımla konuşuyoruz. Ligin boyu çok kısaldı. Bu şekilde iniş çıkışlara izin veren bir ortam artık yok. Onun için tekrar bir istikrar yakalamalıyız. Takım savunması da bu istikrarı yakalamamız gereken parametrelerin en başında geliyor. Ben de bu konudan rahatsızım ama geri kalan süreçte tekrar özveriyle, iyi mücadeleyle, doğru organizasyonla bunu da olması gereken seviyeye çekmeye çalışacağız."



"Alternatif sistemler geliştirebiliriz"



Palut, takımda oluşturduğu sistemin kısa sürede oluşmadığını, bunun için çok çalıştıklarını dile getirdi.



Sistemin değişebileceğini ancak bunun anlık veya maçtan maça değiştirmenin kolay olmadığını vurgulayan Palut, "Mutlaka alternatif sistemlerimiz de var ama biraz da genel istikrarlı gidiş, genel iyi gidiş sonuçların sezon boyunca kabul edilebilir olması bizi bu konuda çok fazla arayışlara itmedi. Başka sistemler oynanabilir mi? Oynanabilir ama ben bunun basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belli bir çalışma dönemi gerekir. Mutlaka biz de eğer oyuncu grubumuzun belki değişiklikleri, başka oyuncu tiplerinin katılımı gibi olursa başka sezonlarda buna alternatif sistemler geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Adil Demirbağ: "Bu sene inanılmaz bir ivme yakaladık"



Yeşil-beyazlı futbolcu Adil Demirbağ ise milli maç arasında Göztepe maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Fenerbahçe maçında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarına değinen Demirbağ, "Bu mağlubiyeti Göztepe maçıyla telafi etmek istiyoruz. Tekrar çıkışımızı yakalamak istiyoruz. Bu sene inanılmaz bir ivme yakaladık. Bu seviyede devam edebilmek için de Göztepe maçında kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.



Bir gazetecinin Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi hakkındaki sorusunu ise Demirbağ, "Ligdeki ikincilik seviyesini yakaladık ve onu koruyoruz. Göztepe maçını da kazanıp bu seviyeyi koruyup hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Göztepe maçıyla başlayıp Beşiktaş maçıyla bitireceğiz. İnşallah Şampiyonları Ligi müziğini de bu şehirde çaldıracağız." yanıtını verdi.



Antrenman



İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil-beyazlı ekibin Koyuncu Grup Kayacık Tesislerindeki antrenmanı teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve 4'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.



Öte yandan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı katılmadığı öğrenildi.









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