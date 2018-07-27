Palmeiras, Scoları ile resmen imzaladı

ekiplerinden, teknik direktörlük görevinegetirdi.Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.2002 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile şampiyonluk yaşayan Scolari, daha önce 1998-2000 ve 2010-2012 yılları arasında yine Palmeiras'ı çalıştırmıştı.Palmeiras, tarihinde 9 kez Brezilya şampiyonluğuna ulaştı.