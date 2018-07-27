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Palmeiras, Scoları ile resmen imzaladı

Brezilya ekibi Palmeiras, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Palmeiras, Scoları ile resmen imzaladı
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27 Temmuz 2018 15:05
Brezilya Birinci Ligi ekiplerinden Palmeiras, teknik direktörlük görevine Luiz Felipe Scolari'yi getirdi. 

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile şampiyonluk yaşayan Scolari, daha önce 1998-2000 ve 2010-2012 yılları arasında yine Palmeiras'ı çalıştırmıştı. 

Palmeiras, tarihinde 9 kez Brezilya şampiyonluğuna ulaştı. 

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